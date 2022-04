«Ich sehe so schlimm aus» - Georgina Fleur bestätigt die Prügel-Attacke von ihrem Ex-Freund

Der Schläger soll der Ex-Freund Kubilay Özdemir gewesen sein. In einer neuen Instagram-Story erzählte das Model, was vorgefallen ist, und bedankte sich bei ihren Fans für die bisherige Unterstützung. «Ich habe mich nicht gemeldet, weil ich mich erholen musste. Ich habe unglaubliche Schmerzen, meine Nase ist gebrochen und ich sehe so schlimm aus» berichtete Georgina in den ersten Paar Slides ihres Beitrags. Ihr Gesicht wurde dabei noch von einer riesigen Sonnenbrille verdeckt. Nur für einen kurzen Augenblick hob die 31-Jährige ihre Augenbedeckung und zeigte ihr riesiges blaues Auge, das an manchen Stellen schon fast schwarz wirkt.