Geplanter Umzug: KPMG bleibt dem Kirchberg treu

Um das Mammutprojekt zu realisieren, wurden Vereinbarungen mit dem Bauträger BPI Real Estate getroffen. So soll die vorhandene Fläche in erster Linie neu entwickelt werden, wobei KPMG etwa 31.000 Quadratmeter für die Eigennutzung zur Verfügung stehen werden und die restlichen fast 25.000 Quadratmeter für eine «gemischte Nutzung» angedacht sind.

Größtes Holzgebäude des Landes soll entstehen

Die BGL BNP Paribas lässt gleichzeitig in einer Pressemitteilung verlauten, dass sie den Modernisierungskurs fortsetzen will. Aktuell sitzt sie in zwei Türmen neben dem Kronos-Gebäude und zudem wird ein weiteres Gebäude gebaut, in welches die bislang im «Kronos» sitzenden Mitarbeiter bis Ende 2025 untergebracht werden sollen. In Folge soll dann der strukturelle Abbau des Hauptsitzes beginnen, um dann bis 2029 Platz für die Kollegen der KPMG zu schaffen.