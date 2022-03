Luxemburg – Geplantes Gesetz soll Wegwerf-Gewohnheiten umkrempeln

Schluss mit verpacktem Gemüse, Plastikbesteck und Einwegbehältern auf Partys oder in Restaurants. Luxemburg, das mit durchschnittlich 82 Kilogramm Verpackungsabfällen pro Einwohner und Jahr in Europa weit weg vom Vorzeigeschüler ist, wird sich mit einem Maßnahmenpaket, das «zwischen Ende April und Mai» zur Abstimmung gestellt werden soll, an die EU-Richtlinien anpassen, so der Abgeordnete François Benoy (Déi Greng). Ziel ist es, weniger Abfall zu produzieren und diesen besser zu recyceln.