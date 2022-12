Luxemburg-Stadt: Geräumig, aber teuer – Das Nutzer-Fazit zu den neuen Knuedler-Parkplätzen

Seit Donnerstag sind die Ebenen -2 und -5 der Knuedler-Tiefgarage geöffnet, wodurch 275 zusätzliche Parkplätze zur Verfügung stehen. Die im Juni 2021 begonnene Renovierung dauert noch an. Das gesamte Parkhaus wird erst im Laufe des Jahres 2023 wieder öffnen, hat die Stadt Luxemburg angekündigt, dann sollen 750 Plätze zur Verfügung stehen.

«Es ist schon praktisch, dass es in der Hauptstadt jetzt schon mehr Parkplätze gibt. Wir haben nur fünf Minuten auf einen Platz gewartet, aber sobald das gesamte Parkhaus wieder geöffnet hat, wird es ja hoffentlich noch schneller gehen», sagte der 30-jährige Sascha, als er aus dem Aufzug des Parkhauses stieg. Auch Nick freut sich über die neuen Parkmöglichkeiten. «Wir sind auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, das ist Tradition», so der 68-Jährige.

«Die Parkplätze hier sind immer noch sehr teuer»

Yujin und Yunsik hingegen kamen mit Armen voller Tüten die Treppe des Parkhauses herunter. «Wir waren extra auch schon in Frankreich einkaufen, aber die Parkplätze dort sind nicht so geräumig wie im Knuedler», sagten die beiden Escher zufrieden. Auch die 56-jährige Jacqueline, die nach ihren Angaben normalerweise mit dem Bus zur Arbeit fährt, hat am Donnerstag das Parkhaus getestet. «Ich finde, die Parkplätze hier sind immer noch sehr teuer», sagte sie. Abgesehen vom Preis, zog sie eine aber eine positive Bilanz.