Er meint es ernst: Gerard Piqué datet nach Shakira eine 23-jährige Studentin

Wegen einer angeblichen Affäre von Gerard Piqué haben sich der Barça-Kicker und Sängerin Shakira vor wenigen Wochen getrennt. Nach dem offiziellen Liebes-Aus wurde der 35-Jährigen vermehrt in verschiedenen Nachtclubs «in Begleitung anderer Frauen» gesichtet, was die Annahme zuließ, dass er sein neues Single-Dasein auskoste. Doch offenbar ist Piqué schon seit längerem wieder in festen Händen.