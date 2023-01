Erstes Pärchen-Foto: Gerard Piqué macht seine neue Liebe offiziell

Vor den Augen der Welt schlachten Shakira und Gerard Piqué seit Wochen ihre Trennung aus . Nach dem Diss-Song «BZRP Music Session #53» und einem öffentlichen Konter des Ex-Fußballers auf die bissigen Textzeilen dürfte Piqués neueste Aktion ein direkter Stich in das Herz der Musikerin sein. Auf Instagram teilt der 35-Jährige nämlich das erste Pärchen-Bild mit Clara Chia Marti – jener Frau, mit der Piqué Shakira betrogen haben soll.

Auf dem Foto ist zu sehen, wie die beiden verliebt aneinandergeschmiegt in die Kamera blicken. Den Schnappschuss lässt der ehemalige Profisportler unkommentiert. Bei einigen seiner Fans kommt die Aktion jedoch nicht gut an. «Ich würde mich schämen» oder «Sie ist nicht mit der Mutter deiner Kinder zu vergleichen» ist unter dem Post zu lesen.

Gerard Piqué wollte Shakira zurück

Nur einen Monat nachdem er das Haus der Familie verlassen hatte habe er jedoch versucht, seine Ex davon zu überzeugen, alles zu vergessen und zur Normalität zurückzukehren. «Er bedauerte, dass er sie verlassen hat», so Martin. Die Affäre mit Clara Chia Marti soll zu dem Zeitpunkt bereits am Laufen gewesen sein.