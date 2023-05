Pärchen-Foto: Gerard Piqué schmust auf Instagram – Shakiras Fans teilen aus

Piqué und Clara scheinen sehr glücklich zu sein. Die beiden sprechen sogar bereits von Hochzeit. Das erste Pärchen-Foto postete Piqué im Januar dieses Jahres. Nun doppelt er mit einem erneuten Selfie nach. Auf dem Bild hockt Clara auf dem Schoss des Ex-Kickers, der oben ohne in einem Holzstuhl sitzt. Der zweifache Papi kommentierte das Foto mit einem simplen roten Herz.

Shakiras Fans sind nicht begeistert

Für diese öffentliche Darbietung seiner Liebe muss der 36-Jährige aber so einiges einstecken. «Ich bin enttäuscht, wie unsensibel du gegenüber Shakira und deinen Kindern bist, indem du die Beziehung zu dieser jungen Frau so öffentlich machst», schreibt eine Frau unter dem Bild. Eine andere Nutzerin meint gar: «Ich verstehe nicht, wie Shakira es so lange mit diesem Wesen aushielt.» Die Kommentarspalte ist zudem zugespammt mit GIFs der Sängerin, mit dem offensichtlichen Ziel, den Fußballfunktionär zu provozieren.