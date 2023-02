«Könnte Ex töten»: Gerard Piqué spricht erstmals über seine Freundin – Shakira kontert mit Drohung

In einem Interview mit dem spanischen Youtuber und Moderator von Esports, Ibai Llanos Garatea (27), gestand Piqué, dass Clara Chia Marti die Hosen in ihrer Beziehung anhat. «Die Wahrheit ist, dass ich mit meiner Freundin einkaufen gehe und sie für mich kauft», verrät er und fügt an: «Ich bin eine Marionette.» Gemäß «Daily Mail» wurde das Paar vergangene Woche sogar beim gemeinsamen Shoppen gesichtet.

Shakira singt «Might Kill My Ex»

Was Ex-Freundin Shakira zu den Einzelheiten der neuen Beziehung ihres Ex hält, ist nicht bekannt. Doch ihr neuestes Tiktok, das die Musikerin ausgerechnet am Valentinstag hochgeladen hat, spricht Bände.

Darin zeigt sich die 46-Jährige beim Putzen ihrer Küche, während sie ihre Lippen zu den Songzeilen «I might kill my ex/Not the best idea/His new girlfriend’s next, how’d I get here?» (Zu Deutsch: «Ich könnte meinen Ex töten/Nicht die beste Idee/Seine neue Freundin ist die Nächste, wie kam ich nur an diesen Punkt?») aus SZAs Track «Kill Bill» bewegt.