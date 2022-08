Berlin : Gerhard Schröder verklagt den Bundestag – er möchte sein Büro zurück

«Nichteinhaltung nachwirkender Dienstpflichten»

Grund für die Entziehung Schröders Privilegien war die Nichteinhaltung von «nachwirkenden Dienstpflichten». Doch laut Nagel ist nicht festgelegt, was diese Pflichten genau umfassen und was deren Einhaltung bedeutet. «Dem Vorgang steht auf die Stirn geschrieben, dass andere Gründe als die anhand der ‹neuen Regeln› vorgegebenen für die Entscheidung des Haushaltsausschusses maßgeblich waren», ist Nagel überzeugt.

Es sei eklatant rechtswidrig, dass Schröder während des Verfahrens nicht gehört worden sei, erklärte der Anwalt zudem. Der Altkanzler habe um ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Helge Braun, gebeten. Dieser sei allerdings nicht darauf eingegangen. Schröder habe «alles nur aus den Medien erfahren», so Nagel. «Er wurde im wahrsten Sinne des Wortes zum Objekt des Verfahrens gemacht.» Dies sei «ein klarer Verstoß gegen die Menschenwürde».

Debatte wegen Schröders Nähe zu Putin

Nagel fühle sich «eher an einen absolutistischen Fürstenstaat» erinnert. Die Entscheidung und deren Entstehung dürften in einem demokratischen Rechtsstaat keinen Bestand haben, so der Anwalt von Gerhard Schröder.