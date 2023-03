Pilotprojekt : Gericht in Trier verhandelt erstmals wegen «Handy-Blitzer»

Nach dem bundesweit ersten Einsatz eines neuen «Handy-Blitzers» in Rheinland-Pfalz werden nun erstmalig Einsprüche gegen Bußgeldbescheide wegen «Handy-Verstößen» am Steuer verhandelt. Gleich fünf Fälle stehen an diesem Donnerstag (2. März) vor dem Amtsgericht Trier auf dem Programm, wie das Gericht mitteilte. Den Betroffenen wird zur Last gelegt, beim Autofahren ein Mobiltelefon benutzt zu haben. Dafür sollen sie ein Bußgeld von je 100 Euro zahlen und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg bekommen. Trier war deutschlandweit die erste Stadt, in der das System Monocam ab dem 1. Juni 2022 in einem Pilotprojekt eingesetzt wurde.