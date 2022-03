Fußballspiele : Gericht kippt Zuschauer-Grenze in Niedersachsen

Nur noch in Niedersachsen galt eine Obergrenze von 500 Zuschauern für Fußballspiele. Das Oberverwaltungsgericht hat diese Regelung für Freiluft-Veranstaltungen nun gekippt.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die nur noch in Niedersachsen geltende Begrenzung von 500 Zuschauern bei Fußballspielen gekippt. Das Gericht gab damit am Freitag einem Eilantrag der drei niedersächsischen Drittliga-Clubs Eintracht Braunschweig, SV Meppen und VfL Osnabrück gegen die aktuelle Corona-Verordnung in Niedersachsen zumindest teilweise statt.