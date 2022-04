Paris : Gericht spielt schockierende Tonaufnahmen vom Bataclan-Terror ab

Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris hat das Gericht Tonaufnahmen der Horrornacht im Konzertsaal Bataclan vorgespielt. Dies geschah auf Wunsch von Opfer-Angehörigen.

Im Prozess zu den Anschlägen hat das Gericht Auszüge einer zweieinhalbstündigen Aufnahme eines Diktiergeräts, das die Ermittler am Tatort gefunden hatten, abgespielt.

Bei jihadistisch motivierten Anschlägen in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet.

Im Prozess zu den Pariser Anschlägen von 2015 hat das Gericht auf Wunsch von Opfer-Angehörigen Tonaufnahmen der Horrornacht im Konzertsaal Bataclan vorgespielt. Zudem wurden etwa 30 Bilder von dem Anschlagsort gezeigt. Mehrere Angehörige hätten den Gerichtssaal verlassen, berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP. Bei den jihadistisch motivierten Anschlägen am 13. November 2015 waren 130 Menschen getötet worden.

Das Gericht spielte Auszüge einer zweieinhalbstündigen Aufnahme eines Diktiergeräts, das die Ermittler am Tatort gefunden hatten. Dabei war anfangs noch das Konzert der Gruppe Eagles of Death Metal zu hören, das dann von Schüssen unterbrochen wurde. Dann sind auf der Aufnahme Angst- und Schmerzensschreie zu hören. Eine der Geiseln ruft den Sicherheitskräften zu: «Sie haben Sprengstoffwesten, kommen Sie nicht, sonst sprengen sie alles in die Luft.» Zu hören sind auch die Sicherheitskräfte, die den befreiten Geiseln zurufen: «Laufen, laufen, laufen» und «Hände hoch».