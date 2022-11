Niederlande : Gericht spricht drei Männer für Abschuss von Flug MH17 schuldig

Zwei Russen und ein Ukrainer sind laut dem Gericht für den Tod von 298 Menschen verantwortlich. In der Maschine war damals auch eine Familie aus Roeser mit an Bord.

Ein niederländisches Gericht hat drei pro-russische Separatisten – zwei Russen und einen Ukrainer – wegen des Abschusses eines Verkehrsflugzeuges über der Ostukraine im Sommer 2014 schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein weiterer Russe wurde am Donnerstag aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis erklärte, die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Beweise belegten, dass die Boeing 777 der Gesellschaft Malaysia Airlines auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur am 17. Juli 2014 durch eine von prorussischen Rebellen in der Ukraine abgefeuerte Buk-Rakete zum Absturz gebracht worden ist. Beim Abschuss des Fluges MH17 waren 298 Menschen getötet worden.

Keiner der Angeklagten anwesend

Der Prozess wurde in den Niederlanden geführt, weil die meisten Getöteten von dort stammten. Auch eine vierköpfige Familie aus Roeser war damals an Bord der Maschine. Laut Anklage wurde das Flugabwehrsystem, das die Boeing zerstörte, von einem russischen Stützpunkt bei Kursk in die Ukraine gebracht und nach dem Start einer Abwehrrakete zurück nach Russland transportiert. Russland bestreitet jede Verwicklung in den Abschuss.