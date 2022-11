Rheinland-Pfalz : Gericht verurteilt 27-Jährige zu zwei Jahren Haft auf Bewährung für IS-Mitgliedschaft

Eine IS-Rückkehrerin aus Idar-Oberstein hat eine Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung bekommen. Damit bleibt sie auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz verurteilte sie am Donnerstag laut einer Sprecherin wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Hinsichtlich des ebenfalls angeklagten Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz bekam die heute 27-jährige Deutsche einen Teilfreispruch.

Ihr war die Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) vorgeworfen worden. Die junge Frau war in dem am 8. September begonnenen Prozess laut der OLG-Sprecherin geständig. Die 27-Jährige war im März am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Sie gehörte zu einer größeren Gruppe, die die Bundesregierung aus einem kurdischen Gefangenenlager in Nordostsyrien zurückgeholt hatte.