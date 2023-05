Tödliche Schikane von Erstsemester: Gericht verurteilt belgische Studenten

Der 20-jährige Sanda Dia starb 2018 in einem Krankenhaus, nachdem er und zwei weitere Erstsemester zwei Tage lang brutale Schikanen über sich ergehen lassen mussten, um in eine elitäre studentische Verbindung aufgenommen zu werden. Er wurde gezwungen, Unmengen an Alkohol und Fischöl zu trinken und musste in eiskaltem Wasser sitzen, bis er schließlich kollabierte. Die beiden anderen Studenten erkrankten schwer, ihr Fall war aber nicht Gegenstand des Prozesses.