Folgenschwerer Tweet : Gericht verurteilt Corona-Skeptiker zu 1500 Euro Geldstrafe

LUXEMBURG – Nachdem der bekannte Impfgegner und Corona-Skeptiker Jean-Marie Jacoby in einem Tweet über die Erhängung von Xavier Bettel und Sam Tanson philosophiert hatte, ist er am Montag zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Dieser Tweet war für die Regierung ein wahrer Schock: Am 25. Dezember 2021, einen Tag nach der Verabschiedung des Covid-Gesetzes, hatte Jean-Marie Jacoby in einem Tweet geschrieben, dass seiner Meinung nach Premierminister Xavier Bettel (DP) und Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) seinerzeit von den Richtern der Nürnberger Prozesse zum «Tod durch den Strick» verurteilt worden wären, «wenn sie das Volk tatsächlich zur Teilnahme an einer Klinischen Studie der Phase III zwingen wollen». Ferner hatte er die Corona-Maßnahmen als Gesundheitsdiktatur bezeichnet.