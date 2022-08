Ägypten : Gericht will Mörder live im TV hinrichten

Ein Gericht in Ägypten will die Hinrichtung eines verurteilten Mörders zu einem moralischen TV-Ereignis machen: Der Mann soll nicht einfach gehängt werden, wie es bei anderen passiert. Die Hängung soll im nationalen Fernsehen übertragen werden. Um das zu ermöglichen, hat das Gericht von Mansoura einen Brief an das ägyptische Parlament geschrieben, in dem es heißt, dass eine öffentliche Hinrichtung als Warnung für andere dienen könnte. «Die Übertragung, selbst wenn sie nur einen Teil des Prozessbeginns zeigt, könnte das Ziel der Abschreckung erreichen, was durch die Übertragung der Verurteilung selbst nicht erreicht wurde.»