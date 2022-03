Eurostat-Erhebung : Geringerer CO2-Ausstoß in Luxemburg

LUXEMBURG - Das Großherzogtum bemühte sich 2016 den CO2-Ausstoß zu senken. Mit Erfolg. Nun gehört es zu den EU-Ländern mit den niedrigsten Werten.

Ein Anfang ist gemacht: Laut Eurostat war der Kohlenstoffdioxidausstoß in Europa 2016 um 0,4 Prozent geringer als im Vorjahr. Insgesamt sind die CO2-Emissionen in elf Ländern gesunken - darunter Malta (-8,2 Prozent), Bulgarien (-7), Portugal (-5,4), Großbritannien (-4,8) und Luxemburg (-3,8). In weiteren 17 Ländern hingegen war der CO2-Ausstoß im letzten Jahr höher - unter anderem in Finnland (+8,5 Prozent), Zypern (+7), Slowenien (+5,8) und Dänemark (+5,7).