Legionärs-Check : Gerson Rodrigues trifft in der 92. Minute zum Sieg

Der luxemburgische Nationalspieler erzielte im Spiel zwischen Jubilo Iwata und den Urawa Reds das goldene Tor in der Nachspielzeit.

Bisher verläuft der Saisonstart für Jubilo Iwata in der japanischen J-League eher holprig. Am Freitag machte der Club aber einen Schritt nach vorne und fuhr gegen die Urawa Reds seinen zweiten Sieg in Folge ein.