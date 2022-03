Ekel-Reportage hat Folgen : Geschäftsführer bei Burger King tritt zurück

Auf die Ekel-Reportage über die Zustände bei Burger King folgen nun personelle Konsequenzen. Der umstrittene Geschäftsführer des Franchise-Unternehmens muss gehen.

Die Aufdeckung von Gammelsalat, Darmbakterien und Tricksereien bei Haltbarkeitsdaten in einer Burger-King-Filiale durch die Undercover-Reporter von Günter Wallraff zieht weitere Konsequenzen nach sich. Im betroffenen Unternehmen YiKo-Holding ist am Montag die Geschäftsführung ausgetauscht worden. Der umstrittene Franchise-Unternehmer Ergün Yildiz sei mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, teilte die Burger King Beteiligungs GmbH am Montagabend in München mit. Der Franchisenehmer Yiko-Holding betreibt in Deutschland rund 90 von 671 Filialen.