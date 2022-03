ArcelorMittal : Geschäftsführung lädt zu neuen Verhandlungen ein

LUXEMBURG - Nach Streikdrohungen signalisiert die ArcelorMittal-Geschäftsführung wieder Gesprächsbereitschaft. Am Mittwoch und Donnerstag sind Treffen geplant.

Die Ergebnisse der allerletzten Gesprächsrunde vor dem angekündigten Abbruch der Schlichtungsperiode am 17. Januar dürften am Donnerstagabend vorliegen.

Nach dem Scheitern der Gespräche über einen neuen Kollektivvertrag für die Beschäftigten von ArcelorMittal, der dazu geführt hatte, dass die Belegschaft über einen eventuellen Streik abgestimmt hat, signalisierte die Geschäftsleitung am Dienstagabend erneut Gesprächsbereitschaft.

Laut Jean-Claude Bernardini vom OGBL handelt es sich bei dem für Mittwochnachmittag und Donnerstag geplanten Treffen aus Sicht der Gewerkschaften um eine allerletzte Chance, zu einem Abkommen zu finden: «Wir haben die Einladung zu weiteren Gesprächen am Dienstagabend erhalten, also kurz bevor wir die Ergebnisse der Abstimmung durch die Belegschaft öffentlich machen wollten. Es gibt also immer noch die Bereitschaft, einen Kompromiss zu finden. Wenn wir jedoch diesmal keine Übereinkunft finden, wird mit Sicherheit eine Streikaktion folgen».