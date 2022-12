Warschau : Geschenk aus der Ukraine explodiert im Präsidium von Polens Polizei

Als der polnische Polizeikommandeur Szymczyks vor kurzem beruflich in der Ukraine war, hat er ein Geschenk bekommen, das am heutigen Donnerstag im Präsidium explodiert ist. Polen hat die ukrainische Seite um Erklärungen zu dem Vorfall gebeten.

Im Präsidium der polnischen Polizei ist ein Geschenk explodiert, das der Chef der Behörde bei einem Arbeitsbesuch in der Ukraine erhalten hat. Polizeichef Jaroslaw Szymczyk habe bei der Explosion leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Innenministerium in Warschau am Donnerstag mit. Ein ziviler Angestellter wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden.