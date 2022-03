Kim Kardashian : Geschenke statt Muttermilch

It-Girl Kim Kardashian und ihr Rapper Kanye West weilen zurzeit an der Fashion Week in Paris. Dort werden sie mit teuren Geschenken überhäuft und kommen auf komische Ideen.

Es ist in Europa der erste gemeinsame, höchst medienwirksame Auftritt des Glamourpaares nach der Geburt ihres Kindes North West. An der Pariser Fashion Week machen die beiden dann auch, was sie am besten können: So tun, als wären sie von den Paparazzi genervt, in der Frontrow sitzen und täglich mehrmals das Outfit wechseln.