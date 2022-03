«History of Rap» : Geschichte des Rap - präsentiert von Weißen

Ein Hip-Hop-Medley der besonderen Art: Sänger Justin Timberlake und US-Showmaster Jimmy Fallon mimen im vierten Teil ihrer «History Of Rap»-Serie den Rapper.

Weiße können nicht rappen. So lautet zumindest ein Klischee in den USA, welches spätestens von Eminem in den Neunzigerjahren widerlegt wurde. Dass sogar weiße Sänger und - aufgepasst - Moderatoren den populären Sprechgesang beherrschen, wollten wohl auch US-Late-Night-Showmaster Jimmy Fallon (38) und Multitalent Justin Timberlake (32) beweisen. Mitte letzten Jahres überraschten sie das «Late Night With Jimmy Fallon»-Publikum mit einem Medley angereichert an altbekannten Hits von Grandmaster Flash über Cypress Hill bis hin zu Nicki Minaj. Dabei wurden die beiden Entertainer von den legendären Roots an den Instrumenten begleitet.