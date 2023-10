Geschleuste Migranten: Deutschland führt temporäre Grenzkontrollen ein

Zur kurzfristigen Unterstützung der Kommunen rief Faeser, die SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen, die am kommenden Sonntag ist, die Bundesländer zur vollständigen Weitergabe der dafür vorgesehenen Bundesmittel auf. Im vergangenen Jahr seien nur 71 Prozent dieser Mittel weitergegeben worden, sagte Faeser. Auf längere Sicht würden auch Registrierungsverfahren an den EU-Außengrenzen «viel verändern» und so zur Entlastung in Deutschland beitragen.