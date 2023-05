Grenzgänger aus Frankreich : Gesetz macht 34 Tage Homeoffice ohne Steuerärger möglich

LUXEMBURG – Die Abgeordneten haben am Mittwoch einstimmig ein Gesetz verabschiedet, das die Grenze anhebt, ab der Pendler aus Frankreich in ihrem Wohnsitzland steuerpflichtig werden. Dies geht aus einer am Nachmittag veröffentlichten Mitteilung der Regierung hervor.