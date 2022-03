In Luxemburg : Gespräche über Frisinger Auffahrt dauern an

FRISINGEN – Am Rande eines Enteignungsverfahrens werden die Gespräche zwischen dem Staat und der beiden Grundbesitzer weitergeführt.

Der Landwirt führt den Familienbetrieb, der von der berühmten Auffahrt bei Frisingen betroffen ist. Diese steht seit fast fünfzehn Jahren unbenutzt in der Landschaft. Zur Erinnerung: Der Staat baute die A13 auf einem Grundstück der Familie Friedrich, allerdings ohne deren Zustimmung. Der Fall ist komplex, weil auch andere Grundstücke, auf denen der Staat während der Bauarbeiten Erdreich hinterlassen hat, betroffen sind. «Mein Klient hat eine finanzielle Entschädigung gefordert, die nicht allzu hoch war. Was er vor allem will, ist, dass er weiterhin Land bewirtschaften kann. Land, das ihm der Staat zur Verfügung stellen könnte», sagt der Anwalt. Fernand Friedrich, der Vater, der ein bloßes Eigentumsrecht an dem Betrieb ausübt, ist auch in diesem Fall beteiligt. Auf Anfrage von L’essentiel verweigerte sein Anwalt, Gaston Vogel, eine Stellungnahme.