Geständnis: Popstar Kylie Minogue hält sich für einen Workaholic

Popstar Kylie Minogue hält sich selbst für einen Workaholic. Deshalb hat die australische Sängerin («Padam Padam», «Can’t Get You Out Of My Head») während ihrer mehr als drei Jahrzehnte währenden Musikkarriere nie eine längere Pause eingelegt, sieht man von einer gesundheitlich bedingten Auszeit wegen einer Krebsbehandlung in den 2000er Jahren ab. Die 55-Jährige liebt ihren Job. «Es ist auch mein Hobby», sagte Minogue der Deutschen Presse-Agentur in London. «Es ist unendlich stimulierend.»