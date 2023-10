Geständnis von Sängerin: Carla Bruni macht besiegte Brustkrebserkrankung öffentlich

Die Sängerin und frühere französische First Lady Carla Bruni hat eine überstandene Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. In einem am Mittwoch in den Onlinediensten Instagram und X veröffentlichten Video hält die Frau von Frankreichs früherem Staatschef Nicolas Sarkozy Schilder mit verschiedenen Aufschriften hoch, darunter: «Vor vier Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert.» Die Erkrankung sei chirurgisch, mit Bestrahlung sowie einer Hormontherapie behandelt worden.