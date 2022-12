Foto-Wettbewerb: Gestatten, die witzigsten und tollpatschigsten Tiere des Jahres

1 / 19 Bevor wir zu den fünf Preisträgern kommen, starten wir mit diesem Foto: Schließlich trägt es den Titel «Hello everyone». Der Jury gefiel die am Strand von Florida entstandene Aufnahme und votete sie in die Kategorie «highly commended» – «sehr empfehlenswert». Miroslav Srb/Comedy Wildlife 2022 Als «sehr empfehlenswert» gewertet wurde auch dieses Foto zweier Kängurus, die einen besonderen Stunt hinlegen. «It’s all kicking of» lautet der Titel. Michael Eastway/Comedy Wildlife 2022 Hier ist klar, warum der Fotograf als Titel «Pegasus, the flying horse» gewählt hat. Zu dem Motiv kam es, weil sich die Nilgauantilope zu nah ans Nest des Saruskranichs gewagt hat. Letzterer versucht, den vermeintlichen Angreifer nämlich zu vertreiben. «Sehr empfehlenswert», urteilte auch hier die Jury. Jagdeep Rajput/Comedy Wildlife 2022

Auch in diesem Jahr können sich die Gewinnerbilder der 2022er-Ausgabe des Fotowettbewerbs Comedy Wildlife Photography Awards sehen lassen. Der diesjährige Hauptpreis ging an die Amerikanerin Jennifer Hadley für das Bild «Nicht so katzenhafte Reflexe». Darauf zu sehen: ein drei Monate altes Löwenjunges, das beim Abstieg vom Baum zunächst ein paar Schwierigkeiten hatte (siehe Bildstrecke).

Der Gesamtsieg ist nicht das Einzige, was sich Hadley holte. Auch in der Kategorie «Affinity Photo People’s Choice Award», in der die Entscheidung nicht allein bei der Jury liegt, hatte die Amerikanerin die Nase vorn. Hier konnten alle Interessierten für das Foto abstimmen, das sie am meisten zum Lachen gebracht hat. Hadley überzeugte mit dem Bild «Sprich mit der Flosse!», auf dem zwei Eselspinguine einen Streit zu haben scheinen.

5000 Beiträge aus 85 Ländern

Die Comedy Wildlife Photography Awards finden seit dem Jahr 2015 jährlich statt. Für den diesjährigen Wettbewerb wurden 5000 Beiträge aus 85 verschiedenen Ländern eingereicht. Neben dem Hauptpreis gab es fünf weitere Kategorien, darunter die Unterwasser-Kategorie, die Kategorie Kreaturen des Landes, die Kategorie Kreaturen der Luft, den Amazing Internet Portfolio Award und die Think-Tank-Photo-Junior-Kategorie.

Doch so unterhaltsam die Gewinnerbilder auch sind, der Wettbewerb hat einen ernsten Hintergrund: Die Fotografien sollen auf die Bedeutung und Bedürfnisse der bisweilen stark gefährdeten Natur und Tierwelt aufmerksam machen. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass uns Tiere mit menschlichen Eigenschaften näher sind, so die Überlegung der Initiatoren. Sie erweckten eher in uns ein Mitgefühl.