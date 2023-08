«Mein Lokal, Dein Lokal»: «Gestern geritten, heute mit Fritten» – Ben tischt an Tag drei Pferd auf

An Tag drei macht «Mein Lokal, Dein Lokal» Halt in Hostert bei Niederanven. Hier begrüßt Ben seine Gäste in der «Brasserie Um Eck», einem bürgerlichen luxemburgischen Restaurant mit französischen und italienischen Einflüssen. Zusammen mit zwei Freunden hat der Versicherungskaufmann vor einigen Jahren seine Leidenschaft zum Hobby gemacht. Sein liebstes Kochgerät? Der Grill: Bereits drei Mal gewann er die Landesmeisterschaften im Grillen. Nach einem nicht ganz erfolgreichen Start in der veganen Gastronomie steht Fleisch mittlerweile wieder ganz hoch im Kurs in den Gemäuern eines ehemaligen Stripclubs. «Früher hing das Fleisch dort an der Stange», witzelt der Mitinhaber der Brasserie.