Giuliano Jackson : Am Montag verstorbenes Unfallopfer war ehemaliger BGL-Spieler

In der Nacht auf Montag ist ein Fahrer durch einen schweren Verkehrsunfall auf dem CR306 zwischen Bissen und Vichten ums Leben gekommen. Der beim Unfall aus seinem Wagen geschleuderte 28-Jährige erlag in einem Krankenhaus nach Angaben der Luxemburger Polizei am gestrigen Abend seinen schweren Verletzungen. Der junge Mann war in der luxemburgischen Fußballwelt kein Unbekannter. Der Verstorbene, Giuliano Jackson, war bis vor seinem Tod Spieler bei US Rümelingen in der Ehrenpromotion.