Gestohlener VW Tiguan: Wenn der Autokauf in Luxemburg zum ewigen Spießroutenlauf wird

Im August 2021 kauften Déborah und David – ein Paar aus Frankreich – in Luxemburg-Stadt einen gebrauchten VW Tiguan mit etwa 10.000 gelaufenen Kilometern. Der Vorbesitzer soll sein Fahrzeug veräußert haben, bevor er nach Schweden gezogen ist. Soweit so gut, allerdings nahmen die Geschehnisse eine andere Wendung, als das Paar gehofft hatte. Ihr Wunschauto stellte sich als Mogelpackung heraus, denn offenbar war dieses zuvor gestohlen worden. Es folgte ein zermürbender und zeitintensiver Rechtsstreit für das in Moutiers (Département Meurthe-et-Moselle) lebende Pärchen. Die Versuche, den Kaufvertrag für den Wagen rückgängig zu machen, blieben vergebens. Der investierte Betrag für das ursprüngliche Traumauto: üppige 39.000 Euro, plus Einfuhrkosten von 3000 bis 4000 Euro.