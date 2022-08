Brasilien : Gestohlenes 50-Millionen-Dollar-Gemälde unter Bett versteckt

Das Werk der Künstlerin Tarsila do Amaral im MoMa in New York (2018). (Archivbild)

Nach einer Razzia in einem Haus in Rio de Janeiro wurde ein 50 Millionen Dollar teures Gemälde, das als gestohlen galt, wiedergefunden. Dabei handelt es sich um das Kunstwerk «Sol Poente» (1929) von Tarsila do Amaral, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der lateinamerikanischen Kunst. Die 1886 in São Paulo geborene Künstlerin studierte an der Académie Julian in Paris und wurde in den 1920er-, 30er- und 40er-Jahren zu einer der Schlüsselfiguren der brasilianischen Modernismusbewegung.