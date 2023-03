Luxemburg/Deutschland: Gestrichene Flüge und etwas mehr Verkehr auf den Straßen

«Es gibt keine direkten Auswirkungen»

Was den Grenzübergang in Mertert betrifft, so wurde der Verkehr zwar beeinflusst, aber nur in begrenztem Maße. «Es gibt keine direkten Auswirkungen. Auf der Mosel streiken einige Schleusen, was zu Verzögerungen von einigen Stunden geführt hat. Unsere Kunden, vor allem aus der Stahlindustrie, sind hauptsächlich von den geschlossenen Schleusen auf den Kanälen in Norddeutschland betroffen. Einige haben in Mertert gelagerte Rohstoffe abgeholt, anstatt sich auf die Versorgung über Deutschland zu verlassen», erklärte Gilles Braquet, Manager und Direktor bei Lorang S.A..