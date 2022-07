Luxemburg : Gesuchte Person überquert Bahngleise und wird verhaftet

LUXMEBURG – Die Polizei hat am Donnerstag einen Mann festgenommen, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorgelegen hatte. Er wurde gefasst, weil ihn ein CFL-Mitarbeiter auf den Gleisen entdeckt hatte

Ein Mitarbeiter der Bahngesellschaft CFL-Mitarbeiters hat am Donnerstag die Polizei gerufen, weil eine Person über die Gleise am Luxemburger Hauptbahnhof gelaufen war. Der Mann konnte gestoppt und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte lag gegen ihn ein europäischer Haftbefehl vor, weshalb er festgenommen und am Freitagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.