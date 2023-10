Gesundheit: Darum lohnt sich Sex auch noch im Alter für Dich

Ob für die mentale Gesundheit, die Laune oder Herz und Kreislauf: Dass Geschlechtsverkehr neben viel Spaß auch gesund machen kann, wurde bereits in diversen Studien nachgewiesen. Ein anderes Thema wird es, sobald sich der Sex auf ältere Menschen bezieht. Da wird das Thema gerne totgeschwiegen, als wäre es nicht existent. Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift The Journal of Sex Research veröffentlicht wurde, könnte das jetzt ändern – denn die Quantität und Qualität von Sex scheinen sich im Alter positiv auf kognitive Funktionen wie Lernen, Denken, die Entscheidungsfindung oder die Gedächtnisfunktion auszuwirken.