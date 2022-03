Corona-Pandemie : Gesundheit hängt von Herkunft und Einkommen ab

LUXEMBURG – Eine Studie zeigt, dass auch im Großherzogtum die Gefahr einer Infektion, einer Krankenhauseinweisung oder dem Tod durch das Coronavirus in Zusammenhang mit der Herkunft und der wirtschaftlichen Lage einer Person steht.

Nicht alle sind gleich vor dem Coronavirus. Eine Studie von Forschern des Statec und des Liser (Luxembourg Institute of Socio-economic Research), die am Dienstag vorgestellt wurde, bestätigte, was lange vermutet worden war: Ärmere Menschen infizieren sich eher mit dem Virus als reichere. Als Grundlage zogen die Forschenden Daten heran, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 27. Oktober 2021 gesammelt wurden.

Bei Menschen aus Haushalten, denen weniger als 25.000 Euro pro Jahr zur Verfügung stehen, lag das Risiko einer Infektion bei 15 Prozent. Bei einem Einkommen in Höhe von 60.000 Euro liegt dieser Wert bei zwölf Prozent. Außerdem tragen Menschen aus ärmeren Haushalten das 1,6-fache Risiko, wegen Corona in ein Krankhaus eingeliefert zu werden.

Die in Ex-Jugoslawien Geborenen nahmen die Impfung den Daten zufolge deutlich seltener an als die in Luxemburg, Deutschland oder Portugal Geborenen. Auch in Frankreich Geborene ließen sich demnach seltener impfen als Deutsche, Portugiesen, Belgier oder Italiener