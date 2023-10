Gesundheit: Warum du dein Handy nicht aufs Klo mitnehmen solltest

Stundenlanges Scrollen kann Hämorrhoiden verursachen. Getty Images

Eine ausgeglichene Ernährung, regelmäßige Bewegung und diverse Gadgets, die deine Gesundheit checken, begleiten dich in deinem Alltag mittlerweile so selbstverständlich wie eine Packung Kaugummis – aber wie steht es eigentlich um deine WC-Gewohnheiten? Dein Verhalten auf dem stillen Örtchen könnte nämlich der Gesundheit schaden.

Hand hoch, wer sein Handy mit auf das WC nimmt! Gib es zu, Du liest gerade sogar diesen Artikel auf der Schüssel. Unwahrscheinlich ist dies zumindest nicht, denn laut einer Studie nutzen rund 65 Prozent der Erwachsenen ihr Smartphone auf der Toilette. Und das, obwohl längst bewiesen ist, dass die Fäkalbakterien, die im Badezimmer herumlungern, sich nach dem WC-Gang auch auf deinem Smartphone befinden. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum du dich während des Besuchs des stillen Örtchens von deinem Handy trennen solltest.

Wer lange auf dem Klo sitzt und sich dabei mehr auf sein Smartphone als seinen Stuhlgang konzentriert, neigt eher dazu, unter Hämorrhoiden zu leiden, wie eine Studie der medizinischen Fakultät der Universität von Istanbul ergeben hat.

Auf dem WC lauern nicht nur Fäkalbakterien. Das Risiko auf Hämorrhoiden steigt auch, wenn man sich dort länger aufhält. Unsplash

Viele nutzen die Gunst der Stunde und nehmen ihr Handy als treue Begleitung mit auf die Toilette. Ist man einmal im Inhalt vertieft, verliert man jegliches Zeitgefühl. Klar, Entertainment ist das A und O – Fachleute warnen jedoch vor stundenlangem Scrollen.

«Im Allgemeinen sollte man nicht mehr als durchschnittlich zehn Minuten damit verbringen», erklärt auch Gastroenterologin an der NYU Langone Dr. Roshini Raj in ihrem Buch über Verdauungsgesundheit «Gut Renovation». Das Loch in der Mitte einer Toilette sorge dafür, dass der rektale Körperbereich tiefer als die Oberschenkel hänge, sagt Raj. Durch die Schwerkraft wird so laut Expertin ein gewisser Druck auf die Venen ausgeübt, was auf Dauer zu einem Hämorrhoidalleiden führen könnte.

Aber auch eine Analfissur, also ein Riss in der Schleimhaut am After und ein Rektumprolaps, also die Vorwölbung des Rektums durch den Anus, können durch langes Sitzen auf dem WC verursacht werden, wie der Harvard-Mediziner Dr. Saurabh Sethi in einem Tiktok-Video erklärt.

Verbringst du zudem regelmäßig längere Zeit auf dem Klo ohne Stuhlgang, kann dein Körper sich daran gewöhnen, dass in solchen Situationen nichts passiert. Das würde Verstopfung begünstigen, so Gastroenterologin Raj in ihrem Buch. Und die sind ebenfalls eine häufige Ursache für Hämorrhoiden-Leiden. Beim nächsten WC-Besuch also lieber das Handy in der Tasche stecken lassen.

