Gesundheitsamt: Asiatische Tigermücke erstmals in Saarbrücken bestätigt

Die Asiatische Tigermücke ist erstmals in Saarbrücken nachgewiesen worden. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer habe zwei Exemplare bestätigt, teilte das Gesundheitsamt des Regionalverbands Saarbrücken am Mittwoch mit. Bürger aus dem Stadtgebiet hätten die Mücken innerhalb von einer Woche zur Bestimmung an die Kabs geschickt. Diese habe den Fund gegenüber dem Gesundheitsamt bestätigt.