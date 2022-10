Luxemburg: Gesundheitsministerin ruft zur Grippe-Impfung auf

Die Monate Oktober bis März gelten aus die Grippesaison. Gesundheitsministerin Lenert schreibt hierzu in einer Mitteilung: «Die Krankheit kann diesen Winter gravierendere Auswirkungen haben, weil, während der Corona-Pandemie, weniger Personen eine natürliche Grippe-Immunität entwickelt haben werden, was wiederum bedeutet, dass sich mehr Menschen ansteckungsgefährdet sind».

Die Ministerin empfiehlt daher dringend, «sich gegen die Grippe impfen zu lassen, besonders Risiko-Patienten. Die betreffenden Personen sind Menschen ab 65 Jahren, schwangere Frauen, Personen, die an einer chronischen Krankheit leiden oder solche mit einer Immunschwäche, ebenso wie HIV-Positive. Personen in regelmäßigem Kontakt mit Menschen, bei denen das Risiko einer schweren Erkrankung besteht, sind genauso aufgefordert, sich impfen zu lassen, wie die in deren näherem Umfeld sowie Berufsgruppen, die mit diesen Personen in Kontakt stehen».