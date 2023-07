Ratschläge: Gesundheitsministerium warnt vor Tigermücken in Luxemburg

Ursprünglich aus den tropischen Regenwäldern Südostasiens, hat sich die Tigermücke seit 2004 in Südfrankreich angesiedelt. Auch in Luxemburg wird sie langsam zum Stammgast. Das Insekt, das an seinen schwarz-weißen Streifen zu erkennen ist, wurde in den vergangenen Tagen in der Nähe von Capellen nachgewiesen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Wochenende mit. Die Art kann unter anderem Dengue-, Chikungunya-, West-Nil-Fieber- oder Zika-Epidemien verursachen.