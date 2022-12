Chippendales : «Get Naughty! – World Tour» auf 2023 verschoben

ESCH/BELAVAL – Der für den 14. Dezember in der Rockhal geplante Auftritt der legendären US-Showtruppe Chippendales musste kurzfristig verschoben werden.

Die männliche Showtruppe aus Las Vegas sei enttäuscht über die erneute Verschiebung, da sie in Luxemburg schon mehrfach vor begeistertem Publikum aufgetreten ist. Die Nachholshow am 23. März 2023, «wird eine Nacht sein, an die man sich noch lange zurückerinnern wird», versprechen die Chippendales.