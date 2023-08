Getötete Elfjährige: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßlichen Unfallverursacher

Auf der «Autoroute du Soleil» ist am Wochenende bei einem Unfall südlich von Montélimar ein elfjähriges portugiesisches Mädchen aus Luxemburg ums Leben gekommen, neun weitere Personen wurden verletzt . Gegen den Autofahrer, der für den Unfall verantwortlich sein soll, wird wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft von Valence am Montag gegenüber L'essentiel bestätigte.

Eine der Verletzten, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um die 40-jährige Mutter des getöteten Kindes handelt, ist demnach «noch immer in einem ernsten Zustand». Sie sei am Montag in ein Krankenhaus in Nîmes eingeliefert worden.