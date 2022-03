In der Ukraine gestorben : Getöteter Amerikaner pflegte schwerkranke Lebensgefährtin

Einer der in der Ukraine getöteten Zivilisten war ein 68-jähriger Amerikaner. Er war kurz vor Kriegsbeginn zu seiner schwerkranken ukrainischen Freundin nach Tschernihiv gereist. Wegen ihrer Erkrankung steckt sie nach wie vor fest.

Ein in dieser Woche in der Ukraine getöteter Amerikaner war dort, um seine schwerkranke Lebensgefährtin zu pflegen. Der 68-Jährige sei in die Stadt Tschernihiw gereist, weil er für seine ukrainische Freundin dort eine Krankenhausbehandlung wegen ihrer Multiplen Sklerose organisiert habe, sagte seine Schwester Katya Hill am Samstag der Nachrichtenagentur AP. Er sei eingereist, als bereits russische Truppen an den Grenzen zur Ukraine Position bezogen hätten, aber er hätte nie damit gerechnet, dass es zu einer Invasion kommen würde.