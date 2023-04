Liebe & Sex: «Getrennte Schlafzimmer sind kein schlechtes Zeichen» – so klappt's

Kuschelnd und Arm in Arm einschlafen und dann am Morgen gemeinsam aufwachen – so sieht die Idealvorstellung vieler Menschen in einer Partnerschaft aus. Doch immer mehr Paare entscheiden sich für eine Sleep Divorce (auf Deutsch: Schlaf-Scheidung) und schlafen fortan nicht nur in getrennten Betten, sondern in zwei verschiedenen Räumen. «Das ist der Anfang vom Ende», sagen die einen, andere reden von «der besten Entscheidung unseres Lebens».