Anhaltende Proteste : Gewalt gegen Protestierende – EU beschließt Sanktionen gegen Iran

Die EU-Länder haben sich nach Angaben von Diplomaten auf neue Sanktionen gegen den Iran wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini geeinigt. Wie es am Mittwoch aus Diplomatenkreisen hieß, sollen die EU-Außenminister die Sanktionen am Montag bei einem Treffen in Luxemburg offiziell beschließen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuvor gesagt, es sei «an der Zeit», Sanktionen gegen die Verantwortlichen «für die Unterdrückung von Frauen» im Iran zu verhängen.

Polizei setzte Tränengas gegen Anwälte ein

Aufenthaltsort der Festgenommen nicht einmal den Familien bekannt

Für Mittwoch waren erneut Proteste in Teheran und anderen iranischen Städten geplant. Zuletzt wurde bei den Protesten auch mindestens drei Anwälte festgenommen Wie die iranischen Tageszeitung «Shargh» berichtete, kam es am Mittwoch zu Auseinandersetzungen bei einer Protestversammlung vor der Anwaltskammer in Teheran, wo der mangelhafte Rechtsbeistand für die verhafteten Demonstranten scharf kritisiert wurde. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Anwälte ein und nahm dem Medienbericht zufolge mindestens drei von ihnen fest. Was mit den Anwälten passieren wird ist noch unklar.