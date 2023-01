Luxemburg : «Gewaltfrei-Workshop» schult Kinder im richtigen Umgang miteinander

ESCH/ALZETTE – Gewalt an Schulen wird auch hierzulande zu einem immer größer werdenden Problem. Ein Workshop zur gewaltfreien Konfliktbewältigung soll Schülern an Escher Grundschulen den entspannten Umgang miteinander näherbringen.

1 / 8 Mit dem Programm «Stay cool at School» lernen Kinder, wie man Konfliktsituationen gewaltfrei begegnet. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Hier lernen Schüler, Alternativen zum Schlagen und Beleideigen. Vincent Lescaut/L'essentiel

Gewalt ist ein Phänomen, was auch schon in jungen Jahren immer häufiger zum Problem wird. Das zeigt sich oftmals auch auf den Schulhöfen des Großherzogtums: «Streit, Schlägereien und Beleidigungen gibt es fast jeden Tag zwischen den Schülern, vor allem in den Pausen», berichtet Kim Veneziano, Lehrerin an der École du Brill in Esch.

Mit ihrer Klasse nimmt sie am Programm «Stay cool at School» teil, das von Claude Weisgerber, einem Anti-Gewalt- und Deeskalationstrainer der Direction de l'Enseignement fondamental Esch, geleitet wird.

Sprechen statt Schlagen

Sechs Wochen lang lernen die Schüler an einem Vormittag in der Woche mithilfe kleiner Challenges und Workshops, wie sie verschiedene Formen von Gewalt frühzeitig erkennen und sich dagegen wehren können. Ziel hinter diesem Programm sei es, den Kindern beizubringen, wie man sich gewaltfrei aus solchen Situationen zieht und den Heranwachsenden gleichzeitig Alternativen zu Schlägen oder Beleidigungen aufzuzeigen. «Wir möchten, dass sie lernen miteinander zu sprechen und zuzuhören», erklärt Kim Veneziano.

Das Training zum entspannteren Umgang miteinander wird seit zwei Jahren in den Klassen des dritten Zyklus in allen Escher Schulen angeboten und soll auch künftig einmal jährlich stattfinden. Denn alle Kinder und Jugendlichen müssen nach Ansicht von Kim Veneziano ständig für das Thema Gewaltprävention sensibilisiert werden und die richtigen Mittel an die Hand bekommen, um Konfliktsituationen mit anderen zu meistern.

Begeisterung seitens der Lehrkräfte