Ein Toter: Gewaltige Explosion erschüttert Johannesburg

Mittwochnachmittag wurden mehrere Menschen bei einer mutmaßlichen Gasexplosion verletzt, eine Person starb. Shiraaz Mohamed/AP/dpa

Die Explosion riss Straßen auf und ließ Fahrzeuge umkippen. Die Feuerwehr fand die Leiche eines Mannes unter einem der Fahrzeuge. Die Ursache für die Explosion am Mittwochabend in der Innenstadt von Johannesburg war unklar. Der Gasversorger des Gebiets teilte mit, er glaube nicht, dass der Auslöser an seinen unterirdischen Leitungen zu finden sei, obwohl die Behörden das vermuteten.

Die städtischen Behörden zogen Spezialisten hinzu, um festzustellen, welche weiteren unterirdischen Rohre oder Kabel in dem Gebiet liegen und ob die Gefahr einer weiteren Explosion oder eines Gasaustritts bestand. Der Regierungschef in der Region Gauteng, zu der Johannesburg gehört, Panyaza Lesufi, sagte, zwölf Menschen würden in Krankenhäusern behandelt. Die anderen 36 Verletzten seien bereits wieder entlassen worden. Er sprach von umfangreichen Schäden in der Umgebung der Explosion.

Aus Furcht vor einer weiteren Detonation waren am Mittwochabend Menschen aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht worden. Sie kehrten jedoch am Donnerstagmorgen zurück. Die Schäden ähnelten Bildern aus einem Katastrophenfilm: Die Behörden schätzten, dass mindestens sechs Straßen betroffen waren. Mindestens 34 Fahrzeuge wurden beschädigt, einige lagen auf der Seite. Andere waren in Löcher gerutscht, die sich mitten auf der Straße auftaten.