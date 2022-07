Frankreich : Gewaltiger Waldbrand lodert im Südosten Frankreichs

Im Südosten Frankreichs haben am Freitag rund 900 Einsatzkräfte gegen einen gewaltigen Waldbrand gekämpft.

Im Südosten Frankreichs haben am Freitag rund 900 Einsatzkräfte gegen einen gewaltigen Waldbrand gekämpft. Die Feuerwehrleute wurden von Löschflugzeugen unterstützt, während Windböen die Flammen immer wieder anfachten. Der Sender France Info berichtete, 13 Feuerwehrleute seien im Dorf Bordezac, wo das Feuer ausbrach, verletzt worden. Seit Tagen lodern in der Region mehrere weitere Waldbrände.

Bis Freitag verbrannten nach Angaben der Feuerwehr 620 Hektar Wald und Buschland. Dörfer in der Umgebung wurden geräumt und Autobahnen gesperrt. Ein Verwaltungsbeamter in der benachbarten Region Bouches-du-Rhône, Laurent Joseph, sagte dem Fernsehsender BFM TV, die Behörden gingen davon aus, dass die Löscharbeiten noch mehrere Tage dauern würden. Die Flammen bedrohten die Cevennen, eine Gebirgsregion, die teilweise als Unesco-Welterbe geschützt ist und sich über einen großen Teil Südostfrankreichs erstreckt.

Der französische Wetterdienst rief am Freitag in mehreren benachbarten Gebieten wegen der Brandgefahr die Alarmstufe Rot aus. Das Umweltministerium forderte die Menschen in der Region auf, sich der Gefahr bewusst zu sein und sich entsprechend zu verhalten.